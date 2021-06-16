Подписание Шушинской декларации показывает решимость Азербайджана и Турции содействовать стабильности на Южном Кавказе - SouthFive Strategies

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанная президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, является четким месседжем другим заинтересованным сторонам о решимости лидеров обеих стран содействовать стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Об этом в среду сказал Trend президент американской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.

Он отметил, что подписание этого документа еще больше укрепляет связи между Турцией и Азербайджаном.

“Несмотря на все обсуждения в связи с переговорами Президента Эрдогана в Брюсселе, вчерашние переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым были самыми значительными на этой неделе”, - заключил глава SouthFive Strategies.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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