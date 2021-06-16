БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает территориальную целостность стран Южного Кавказа.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал Джеймс Аппатурай, специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии, на международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".

«Мы поддерживаем территориальную целостность, политическую независимость и суверенитет стран региона. Мы хотим видеть стабильность, мир и развитие на Южном Кавказе, а также хорошие отношения между тремя странами региона. Особенно достойны похвалы отношения между Азербайджаном и Грузией. Мы бы хотели, чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном также достигли такого хорошего уровня развития», - сказал он.