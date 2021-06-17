Всячески поддерживаем шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном – Захарова

БАКУ /Trend/ - Всячески поддерживаем шаги, которые направлены на нормализацию диалога между Баку и Ереваном, между Ереваном и Анкарой.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Взаимодействие на Южном Кавказе должно развиваться на основе принципов добрососедства при учете, конечно, в балансе интересов всех стран региона.

Мы не считаем правильным смешивать темы, касающиеся, собственно, Карабаха, с двусторонними отношениями Азербайджана или же Армении с третьими странами. В таком ключе мы рассматриваем последние азербайджано-турецкие контакты на высшем уровне. Мы исходим из того, что двусторонние связи в регионе, в том числе и по военной линии, не должны выстраиваться против других государств.

Взаимодействие на Южном Кавказе должно развиваться на основе принципов добрососедства при учете, конечно, в балансе интересов всех стран региона», - отметила она.