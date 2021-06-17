Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл – 2021»
БАКУ /Trend/ - Лётно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в совместных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что в учениях, которые стартуют 21 июня, будут участвовать 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Герой Замин Рагимов: Если бы вы знали, где я сейчас стою, то преклонили бы колени и поцеловали эту землю… (ВИДЕО)
МИД России указал на важность решения проблемы предоставления карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане представлены все инструменты «Лаборатории Касперского» для защиты критической инфраструктуры
Правительству Казахстана поручено обеспечить самостоятельную разведку месторождений независимыми инвесторами
Кругосветное путешествие и юбилей в лифте с Эльбеем Рзагулиевым…"Совсем забыл, как быстро летит время" (ФОТО)
Участник Отечественной войны Азербайджана потерял на ней руку, но все равно готов отправиться в бой - Trend TV
Национальное информагентство Кыргызстана «Кабар» присоединилось к проекту "Тюркский мир", объединяющему новости тюркоязычных государств
В Азербайджане определен полномочный орган по Протоколу о сотрудничестве в борьбе со случаями нефтяного загрязнения - распоряжение
21-летняя азербайджанская пианистка вышла замуж за 34-летнего сына Жан-Клода Ван Дамма (ВИДЕО, ФОТО)
Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности - Питер Тейс
Инвалидность раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначается автоматически - минтруда
В Азербайджане капитально отремонтированы и реконструированы 12 учреждений по реабилитации и соцобслуживанию