Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл – 2021»

БАКУ /Trend/ - Лётно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в совместных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в учениях, которые стартуют 21 июня, будут участвовать 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)