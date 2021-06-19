Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО)

Политика 19 июня 2021 16:34 (UTC+04:00)
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Летный состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, который примет участие в международных летно-тактических учениях «Анатолийский орёл-2021», прошел предварительную подготовку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, военные пилоты выполнили полеты в целях изучения зон полетов в воздушном пространстве, взлетно-посадочных полос на местности и аэронавигационной обстановки по маршруту, а также для ознакомления с условиями на аэродромах взлета, посадки и запасных аэродромах.

При этом в рамках подготовительных тренировок представители команд из разных стран в ходе полетов осмотрели районы выполнения задач.

В учениях, которые стартуют 21 июня, будут задействованы 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Image
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены подготовительные тренировки к учениям «Анатолийский орел-2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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