Между Казахстаном и Азербайджаном налажены отношения всестороннего партнерства - Мухтар Тлеуберди (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Между Казахстаном и Азербайджаном налажены отношения всестороннего партнерства.

Об этом сказал вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, основа братских и дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

"Между нашими странами налажены отношения всестороннего партнерства, и Казахстан нацелен на их дальнейшее расширение", - сказал Мухтар Тлеуберди.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)