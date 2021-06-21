Военно-политическое руководство Армении должно быть привлечено к ответственности перед законом – Омбудсмен (Интервью)

БАКУ //Trend/ - С сожалением следует отметить, что с момента окончания второй Карабахской войны более 140 азербайджанцев стали жертвами противопехотных и противотанковых мин, заложенных Арменией на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью АМИ Trend сказала Уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она подчеркнула, что жертвами мин стали также азербайджанские военнослужащие, выполнявшие такие гуманитарные задачи, как поиск тел в районах, где велись активные боевые действия.

«Сразу после взрыва мины в освобожденном Кельбаджарском районе Азербайджана 4 июня, в результате которого погибли три мирных жителя, в том числе двое журналистов, и несколько мирных жителей было ранено, полковник Вооруженных сил Армении Гумашян признался, что он и его солдаты установили в Лачинском и Кельбаджарском районах 17 грузовиков мин. Его признания еще раз доказывают военные преступления, совершенные военно-политическим руководством Армении.

Это признание, распространенное в социальных сетях, вызвало большую озабоченность в азербайджанском обществе. Это явное нарушение международного гуманитарного права с прямым признанием в совершении преступления, и виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности.

Как известно, 12 июня 2021 года Армения предоставила азербайджанской стороне карты минных полей в Агдамском районе, на которых отмечены 97 тысяч установленных противотанковых и противопехотных мин. В то же время Азербайджан сделал еще один гуманный шаг, передав Армении 15 членов армянской вооруженной группировки.

В специальном докладе, адресованном международным организациям, затронуты вопросы о человеческих жертвах в результате подрывов на противопехотных минах, установленных Арменией во время оккупации и после освобождения азербайджанских территорий. Помимо последствий проводимой Арменией политики этнической чистки и оккупации в отношении Азербайджана, указаны факты о многочисленных жертвах в результате подрывов на противотанковых и противопехотных минах, установленных диверсантами Армении как во время, так и после армяно-азербайджанского военного конфликта.

Что касается информации о том, что 8-летняя дочь и 7-летний сын главного редактора телеканала "Россия сегодня" и RT Маргариты Симонян исполнили армянскую националистическую песню, призывающую к убийству турок, хочу отметить, что данное видео – не первый факт, отражающий чувства ненависти и этнической неприязни к азербайджанцам, которые прививаются детям в армянском обществе.

Мы неоднократно сталкивались с использованием языка вражды несовершеннолетними в отношении азербайджанцев в социальных сетях и СМИ, а также с привлечением к участию несовершеннолетних детей армянского происхождения к боевым действиям во время Второй Карабахской войны. Такие методы воспитания только усиливают атмосферу напряжения, противостояния и мести.

Мы очень обеспокоены тем, что главный редактор ведущего российского телеканала избрала такой стиль воспитания своих маленьких детей, а также тем, что дашнакский террорист Аракел Мхтарян представлен как образцовый человек, и это очень серьезная угроза миру в регионе.

В заключение хочу решительно заявить, что военно-политическое руководство Армении, грубо нарушившее международное гуманитарное право после победного завершения Азербайджаном военных действий под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, должно быть привлечено к ответственности, в том числе за посягательство на жизнь, здоровье и права детей», – сказала она.