На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня подписал распоряжение об электроснабжении для организации охраны и защиты государственной границы на территории Кельбаджарского района.
Согласно распоряжению, в целях надежного и бесперебойного электроснабжения для охраны и защиты государственной границы на территории Кельбаджарского района из средств, предусмотренных для восстановления и реконструкции освобожденных территорий в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год, ОАО «Азеришиг» выделяется 24,5 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
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На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
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