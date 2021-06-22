На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня подписал распоряжение об электроснабжении для организации охраны и защиты государственной границы на территории Кельбаджарского района.

Согласно распоряжению, в целях надежного и бесперебойного электроснабжения для охраны и защиты государственной границы на территории Кельбаджарского района из средств, предусмотренных для восстановления и реконструкции освобожденных территорий в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год, ОАО «Азеришиг» выделяется 24,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.