Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН

Политика 23 июня 2021 12:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

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