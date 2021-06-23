Организован медиатур в турецкую Анталью для азербайджанских журналистов (ФОТО)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - При поддержке посольства Турции в Азербайджане организован медиатур для азербайджанских журналистов и представителей СМИ в провинцию Анталья, сообщает Trend.

Журналисты уже ознакомились с историческими местами провинции, в частности, с древним городом юга Турции Аспендосом.

В медиатуре также принимают участие журналисты из Узбекистана.