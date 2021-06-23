Организован медиатур в турецкую Анталью для азербайджанских журналистов (ФОТО)
АНТАЛЬЯ /Trend/ - При поддержке посольства Турции в Азербайджане организован медиатур для азербайджанских журналистов и представителей СМИ в провинцию Анталья, сообщает Trend.
Журналисты уже ознакомились с историческими местами провинции, в частности, с древним городом юга Турции Аспендосом.
В медиатуре также принимают участие журналисты из Узбекистана.
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