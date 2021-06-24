Освобожденное от оккупации село Гаракечди Лачинского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Гаракечди Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Представляем вниманию эти видеокадры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)