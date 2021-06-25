Азербайджан представляет важное значение для ЕС - глава МИД Румынии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан представляет важное значение для Европейского Союза.



Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 июня в Баку.



На встрече также присутствовали министры иностранных дел Австрии и Литвы - Александр Шалленберг и Габриелюс Ландсбергис, а также делегация Европейского Союза.



«Цель нашего присутствия здесь заключается в том, чтобы направить посыл о мощной поддержке стабильности и безопасности региона, а также, как Вы отметили, рассмотреть какая поддержка может быть оказана в области обстоятельного решения всех предстоящих в постконфликтный период вопросов.



Одновременно визит преследует цель подготовки к Саммиту Восточного партнёрства, который планируется провести в конце нынешнего года. Азербайджан представляет важное значение для Европейского Союза, является стратегическим партнером в энергетическом секторе, крупнейшим торговым партнером Европейского Союза в регионе и страной, наиболее инвестируемой Европейским Союзом. Для нас Азербайджан играет большую роль с точки зрения стабильности и благополучия Южного Кавказа. Мы высоко ценим Азербайджан как образец толерантности, мультикультурализма и диалога религий. Мне известно, что в период президентства Вы проделали большую работу для достижения всего этого.

Ваша страна играет важную роль и с точки зрения региональных связей. В этой сфере также есть широкие возможности для проведения обсуждений и дальнейшего сотрудничества. Говоря о процессах на постконфликтный период, нам хотелось узнать Ваше мнение. Как Вам известно, отсюда мы направимся в Армению, а затем – в Тбилиси. То есть, что мы можем предпринять в таких сферах, как установление доверия, реконструкция, стабилизация обстановки? Недавно были предприняты определенные шаги, некоторые задержанные лица переданы противоположной стороне, представлены карты минных полей. Мы заинтересованы в дальнейшей поддержке таких процессов и считаем это крайне важным с точки зрения установления доверия»,- сказал он.