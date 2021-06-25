Президент Ильхам Алиев подписал закон об исполнении госбюджета Азербайджана на 2020 г

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год.

Согласно закону, исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2020 год утверждено с доходами в размере 24 681 734,6 тысячи манатов и расходами на уровне 26 416 297,5 тысячи манатов.

Исполненные доходы и расходы госбюджета приняты, как указано ниже в Приложении: