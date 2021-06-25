Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны
БАКУ /Trend/ - Указом Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года утвержден список государственных органов (структур) Азербайджана, оказывающих услуги в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов, раненых участников войны и лиц с инвалидностью.
Trend представляет данный перечень:
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