Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 г (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована в 18-16

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год.

Как сообщает в пятницу Trend, Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда и Счетная палата Азербайджана будут принимать решение по отчету об исполнении бюджета фонда с учетом отзывов и результатов аудита финансовой деятельности Государственного нефтяного фонда, проведенного международной аудиторской организацией в соответствии с распоряжением, утвержденным указом Президента Азербайджана от 29 декабря 2000 года № 434, и «Правилами составления и исполнения годовой программы доходов и расходов (бюджета)» Государственного нефтяного фонда Азербайджана, утвержденных указом от 12 сентября 2001 года № 579.

Согласно распоряжению, утверждается исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год в соответствии с доходами на уровне 9,36 миллиарда манатов и расходами на уровне 12,42 миллиарда манатов, или 119,5 процента по доходам и 99,9 процента по расходам относительно предусмотренных в бюджете Фонда на 2020 год.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.