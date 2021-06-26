Президент Ильхам Алиев: Мы не можем забыть жертв Ходжалы, разрушенные города

БАКУ/Trend/ - Мы не можем забыть наших шехидов. Не можем забыть жертв Ходжалы, разрушенные города.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Сейчас все зависит от Армении. Какими будут их поведение и отношение к региональным вопросам. В любом случае, мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе. Проложили все коммуникации, энергетические маршруты, железные дороги, реализовали вместе с другими соседями все транспортные проекты. Если Армения желает присоединиться к данному процессу, то должна еще спросить у соседей.

Она должна знать, что мы ничего не забыли. Мы не можем забыть это. Мы не можем забыть наших шехидов. Не можем забыть жертв Ходжалы, разрушенные города. Как мы можем забыть разрытые могилы, оскверненные мечети? Мы никогда не должны забывать. Азербайджанский народ всегда должен хранить это в своей памяти. Но это не означает, что нам необходимо жить сейчас чувством мести. Руководство Армении, ее военно-политические и религиозные деятели построили свою идеологию, свою политику на необоснованных притязаниях. Поэтому после Второй Карабахской войны они направляют сегодня эту вражду друг против друга внутри страны. Посмотрите, какие грязные процессы происходят на информационном пространстве Армении. Как оскорбляют друг друга, угрожают. Почему? Потому, что они веками воспитывали молодое поколение в духе вражды. Посеяли семена вражды, ненависти, что и привело к их краху. Поэтому мы ничего не забудем.

Но кровь шехидов Первой и Второй Карабахских войн не осталась на земле, мы отомстили на поле битвы. Вместе с тем, Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество. В том числе возрастет наша военная мощь. После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений, техники, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, армии. Конечно, правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы преумножим нашу военную мощь. Армения же, если не откажется от враждебной политики против нас, то не сможет восстановить не только военную силу, не только разгромленную, уничтоженную армию, она будет иметь крайне ограниченные возможности и для восстановления экономической активности»,- сказал глава государства.