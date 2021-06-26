Приоритетами ЕС являются мир, безопасность и процветание в трех странах Южного Кавказа - глава МИД Румынии

БАКУ /Trend/ - Приоритетами ЕС являются мир, безопасность и процветание в трех странах Южного Кавказа, сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, у него вместе с коллегами из Литвы и Австрии состоялось очень успешное дипломатическое турне по Южному Кавказу.

«Большое спасибо нашим партнерам в Грузии, Азербайджане и Армении за теплый прием и гостеприимство. Этот регион имеет стратегическое значение для ЕС. Это первый совместный визит в страны "Восточного партнерства" в рамках мандата Верховного представителя Жозепа Борреля. В ходе этого турне мы выразили европейскую солидарность и участие, а также приверженность ЕС тому, что нашими приоритетами являются мир, безопасность и процветание в трех странах Южного Кавказа", - сказал Ауреску.

По его словам, в прошлом месяце ЕС решил усилить политическую поддержку стран "Восточного партнерства", и данное турне является первым результатом этой дискуссии.

"Мы призвали страны Южного Кавказа использовать все инструменты Соглашения о "Восточном партнерстве" для укрепления регионального сотрудничества. Мы выразили поддержку во всех трех странах", - сказал министр иностранных дел Румынии.