Армения должна выбросить в архив термин «Нагорный Карабах» – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Мы победили Армению не только в военной сфере, но и по всем направлениям. В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева Армения оказалась на самой незавидной и незначительной позиции в регионе. Сегодня развитие региона по всем направлениям зависит от Азербайджана. Армения практически вышла из игры.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Искандеров.

Депутат отметил, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил с очень важными посланиями во время встречи с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил. По его словам, Армения попала в такую ситуацию, когда может жить и развиваться лишь под диктовку Азербайджана, и провокациями она ничего не добьется.

«Напротив, Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как в настоящее время ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней. Политика Азербайджана обеспечивает ему обязательное участие во всех региональных проектах по всем направлениям. Было бы хорошо, если бы Армения начала проводить работу по определению границ с Азербайджаном, создала рабочую группу по делимитации и стала готовиться к подписанию мирного соглашения. Как отметил Президент Азербайджана, Армения должна выбросить в архив термин "Нагорный Карабах", потому что такого понятия не существует. Железный кулак Верховного главнокомандующего уничтожил это понятие раз и навсегда. Армения должна отойти от враждебной позиции и наладить нормальные отношения со своими соседями. Их 30-летняя захватническая политика поставила их в зависимое от других стран положение. Сегодня Армения превратилась в государство, неспособное проводить независимую политику», – сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)