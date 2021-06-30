Судебный процесс над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 7 июля (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Судебный процесс над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, будет продолжен 7 июля, сообщает в среду Trend.

Отметим, что сегодня в Ясамальском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

На процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева обвиняемые дали показания.

Государственный обвинитель подал ходатайство касательно того, чтобы после заслушивания показаний свидетелей была продолжена дача показаний обвиняемыми. Ходатайство было удовлетворено.

Свидетель Джейхун Велибеков рассказал, что во время задержания Хосровяна проходил военную службу: «Мы устроили засаду. Потом увидели приближающийся УАЗ. Когда автомобиль с Алешей Хосровяном приблизился, мы его задержали. В автомобиле были оружие и боеприпасы. Мы его задержали и передали надлежащим лицам».

Свидетель Турал Давудов рассказал следующее: "В Джебраильском районе Алеша Хосровян перепутал азербайджанских военнослужащих с армянами и шел в нашу сторону. Когда он понял, что это азербайджанские военнослужащие, то побежал обратно к машине. Он хотел взять оружие из машины и застрелить нас, но не вышло".

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый Алеша Хосровян сказал, что армянская организация «Еркрапа», членом которой он был, раньше воевала с азербайджанцами в Карабахе: «3 октября 2020 года я узнал, что азербайджанская армия освободила Джебраил. Однако позвонивший мне офицер сказал, что "в Джебраиле армянские солдаты, не бойся, приезжай".

Пострадавший Джавид Гусейн рассказал, что Алеша Хосровян вместе с Людвиком Мкртычяном подвергали его тяжелым пыткам: «Говоря неправду, они хотят выставить себя невиновными».

Пострадавший Захид Гасанов, давая показания, отметил, что в 1994 году в Ханкенди его подвергали пыткам на глазах у российского журналиста: «И Алеша, и Людвик прекрасно владеют азербайджанским языком. Они разговаривали с нами на азербайджанском языке. И оба хорошо меня знают».

На процессе обвиняемому Людвику Мкртычяну было предложено выступить с последним словом, однако он отказался. Отвечая на вопросы прокурора, Мкртычян сказал, что родился и до 18 лет жил в Нахчыване: «Ничего плохого я от азербайджанцев не видел. Два месяца я находился в Гадруте. В 1994 году после объявления прекращения огня я находился в Суговушане. Я знаю, что город Ходжалы - это азербайджанская территория, знаю, что армяне совершили там геноцид».

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности и против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года, и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу недалеко от города Ходжалы.

Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Л.Мкртычян в разное время избивал и пытал 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и в Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны.

Л.Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствие установило, что А.Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, А.Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого "министра обороны" "НКР" Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, А.Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 годах, которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, держал голодными, тем самым причиняя им физические и психологические страдания.

А.Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на азербайджанской территории.

Л.Мкртычяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК. Решением суда они были заключены под стражу.

20 мая 2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)