Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане - достижение, которое можно приветствовать - ВОЗ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане является достижением, которое можно приветствовать.

Об этом сказал в среду Trend представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Собеседник агентства отметил, что в Азербайджане вакцинация началась на ранней стадии пандемии, и в настоящее время вакцину получило около 20 процентов населения страны.

«Это достижение можно приветствовать, поскольку мы знаем, что вакцина снижает риск тяжелой формы заболевания и госпитализации. Число новых случаев коронавируса в Азербайджане снижается с середины мая, и население в связи с этим настроено позитивно. Однако пандемия коронавируса еще не закончилась, и мы должны быть бдительными и осторожными на фоне распространения новых штаммов вируса, что вызывает обеспокоенность в Европейском регионе», - сказал представитель ВОЗ.

По его словам, именно поэтому поддержание мероприятий общественного здравоохранения и социальных мер, таких как соблюдение физического дистанцирования, использование маски, мытье рук и вакцинация, обеспечивает максимальную защиту от инфекции и предотвращает дальнейшее распространение COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась 18 января 2021 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)