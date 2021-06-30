БАКУ /Trend/ - Главы МИД Турции и России обсудили Карабах.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной совместно с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает в среду Trend.

Турецкий министр отметил, что обсудил с главой МИД России Сирию, Ливию, Афганистан и Карабах: «В двусторонних отношениях серьезных проблем нет. Мы нацелены на то, чтобы в этих регионах установились устойчивый мир и стабильность».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)