США выделили Азербайджану $1 млн на борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - США выделили Азербайджану 1 миллион долларов для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

По его словам, эти средства будут переданы Азербайджану посредством ВОЗ и Международного комитета Красного Креста.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)