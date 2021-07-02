США выделили Азербайджану $1 млн на борьбу с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - США выделили Азербайджану 1 миллион долларов для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
По его словам, эти средства будут переданы Азербайджану посредством ВОЗ и Международного комитета Красного Креста.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами - турецкий аналитик
Положительные результаты вакцинации от COVID-19 будут достигнуты в Азербайджане в короткие сроки - минздрав
При оценивании в ходе конкурса за основу были взяты принципы объективности и современных стандартов - Агентство по развитию медиа Азербайджана
Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила стремительный рост международного авторитета Азербайджана – МИД Кыргызстана
Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана – министр
Российские компании заинтересованы в участии в "умных" проектах Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
Повышены месячные должностные оклады сотрудников МВД Азербайджана, несущих службу на освобожденных территориях страны - Распоряжение
WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек