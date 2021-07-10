Начался визит в Шушу глав религиозных конфессий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Начался визит в Шушу председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и глав религиозных конфессий Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend, в рамках двухдневной поездки религиозные лидеры посетят ряд религиозных и культурных памятников в Шуше и ознакомятся с ходом реставрационных работ.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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