Главы МИД стран Евросоюза обсудят карабахский вопрос

БАКУ /Trend/ - На заседании глав МИД стран Европейского союза (ЕС) будет обсужден карабахский вопрос.

Как сообщает в понедельник Trend, в Совет Европы будет предоставлена информация по итогам визитов глав МИД Австрии, Литвы и Румынии в Грузию, Азербайджан и Армению.

На встрече также будет обсуждена ситуация в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Ливане и Мозамбике.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)