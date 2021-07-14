Инициативы против Азербайджана были пресечены благодаря решительной позиции стран-членов Движения неприсоединения – политолог

БАКУ /Trend/ - В результате твердой и решительной позиции стран-участниц Движения неприсоединения были своевременно пресечены инициативы против Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Об этом в среду сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев в рамках успешного внешнеполитического курса ведет активную дипломатическую деятельность, налаживая тесные связи с ведущими странами мира и международными организациями: «Одним из институтов, с которым в последние годы были налажены тесные связи, является Движение неприсоединения, вторая по величине политическая организация после Генеральной Ассамблеи ООН. Всему мировому сообществу известно, что в основе этого института стоят принципы укрепления мира, мультилатерализма и глобальной солидарности. Каждый из этих факторов был определен как приоритетный для азербайджанского общества и государства в ответ на глобальные вызовы».

Политолог отметила, что, хотя Азербайджан стал членом Движения неприсоединения всего 10 лет назад, благодаря вкладу нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствующие инициативы за этот короткий отрезок времени в 2016 году по единогласному решению всех стран-участниц Азербайджан был избран председателем организации в 2019–2022 годах.

«Несмотря на то, что дорожная карта в связи с планами на эти три года уже была готова, Азербайджан достойно выполняет свои функции на фоне трудностей, вызванных внезапно охватившей мир пандемией COVID-19, и в соответствии с вызовами этого времени выдвигает новые инициативы, доказывая то, что является надежным, активным и ответственным членом международного сообщества. Наша страна предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, половина которой предназначена для стран-участниц Движения неприсоединения, и вдобавок выступает против несправедливого распределения вакцин между богатыми и бедными странами. Демонстрируя солидарность с мировым сообществом, глава нашего государства неоднократно поднимал этот вопрос на международных трибунах и подчеркивал свою принципиальную позицию в связи с этим.

Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях отмечает, что выйти из сложившейся в связи с пандемией ситуации можно только благодаря совместным усилиям стран мира. В данном контексте особое значение имеет посвященная пандемии COVID-19 специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проведенная 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Азербайджана. Выступая как председатель Движения неприсоединения на внеочередной сессии Генассамблеи ООН, Президент Ильхам Алиев призвал все страны проявить солидарность, подчеркнул важность недопущения односторонних шагов и необходимость обеспечить доступ к вакцинам для всех народов мира», – сказала Шабнам Гасанова.

Она подчеркнула, что каждый шаг Президента Ильхама Алиева на протяжении многих лет приближал освобождение Карабаха: «В данной связи необходимо отметить, что, хотя некоторые силы не считали важным членство Азербайджана в Движении неприсоединения, время показало, насколько дальновидную, в том числе сфокусированную на карабахский вопрос, политику вел глава государства. Именно активная дипломатия Азербайджана и решительная позиция стран-участниц Движения неприсоединения немедленно предотвратили инициативы против нашей страны в Совете Безопасности ООН. Принимая во внимание все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019–2022 годах – это очередной успех политики Президента Ильхама Алиева».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)