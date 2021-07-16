Наши соседи-оккупанты не хотят отказываться от своих намерений – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - На фоне новых реалий, которые Азербайджан создал в регионе после 44-дневной войны, выполнение Арменией требований соглашения от 10 ноября служит гарантией ее выживания. Но похоже, что наши соседи-оккупанты не хотят отказываться от своих намерений.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджан Вугар Искандеров.

По его словам, заявления официальных лиц Армении, которые не соответствуют новым реалиям, а также недавние события на азербайджано-армянской границе, в том числе перестрелки в Карабахе, подтверждают вышесказанное. «Все это – сознательная попытка Армении обострить ситуацию», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что Армения, обостряя ситуацию, пытается спровоцировать Азербайджан на ответные меры, а затем использовать это для обвинения: «В этом контексте создание искусственной напряженности перед визитом в регион президента Еврокомиссии Шарля Мишеля не случайно. Однако все это не сулит Армении ничего хорошего. Армения не должна забывать о последствиях своих провокаций после войны – об антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном в декабре 2020 года. Эта страна должна знать, что на этот раз "железный кулак" будет для нее смертельным».

Искандеров также отметил, что провокации Армении одновременно направлены и против российских миротворцев: «Этими провокациями Армения пытается показать, что их миссия оказалась неудачной. А это, наряду с обострением ситуации в регионе, может привести к охлаждению российско-армянских отношений».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)