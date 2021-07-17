Наш совместный проект с Trend - грандиозное событие в истории азербайджанской журналистики - первый замгендиректора ТАСС

БАКУ /Trend/ - У ТАСС развиваются тесные и очень хорошие связи с Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе презентации совместного проекта АМИ Trend и ТАСС - платформы EastWestStream.com сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков.

По его словам, Каспийский регион в лице этого нового проекта получит мощный информационный инструмент.

"Идея создания данного проекта была высказана азербайджанской стороной, и мы как агентство с большой историей вплотную заинтересовались сотрудничеством", - сказал Калмыков.

Он отметил, что медиаплатформы в Азербайджане стремительно развиваются, и агентство ТАСС готово всячески этому содействовать.

"Запуск проекта EastWestStream.com - это успех двух наших стран и стран СНГ", - сказал Калмыков.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)