Азербайджан продолжит развивать отношения с Сербией - глава МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит развивать отношения с Сербией.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем в Баку.
По его словам, между двумя странами зафиксирован рост товарооборота и обсуждается вопрос его дальнейшего увеличения.
"После освобождения наших земель в регионе возникла новая ситуация, и ведется большая работа по восстановлению этих территорий. Мы провели обсуждения и в этом направлении.
Также обсуждался вопрос расширения сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в рамках международных организаций", - сказал Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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