Состоялась встреча между главой МИД Азербайджана и губернатором Оклахомы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 27 июля принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома (США) Кевином Ститтом.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и США. Отметив поддержку США крупных проектов, инициатором и участником которых является Азербайджан, в том числе энергетических проектов, он также рассказал об участии Азербайджана в миротворческих операциях, сотрудничестве сторон в сфере пограничной безопасности, в гуманитарной и других областях.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, губернатор Оклахомы Кевин Ститт отметил, что состоялась очень хорошая встреча с Президентом Азербайджана. Сказав, что во время визита, помимо официальных встреч, будет возможность посетить и регионы, губернатор Оклахомы отметил возможность также рассмотреть перспективы сотрудничества и инвестиций в конкретных сферах.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал американскую делегацию об агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, позиции международного сообщества по данному вопросу, ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, масштабе разрушений и минной угрозе на освобожденных территориях, причинах напряженности на участке границе, восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Также делегация была проинформирована о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и США в условиях новых реалий в регионе в различных сферах, включая сельское хозяйство, добывающую промышленность, туризм, альтернативную энергетику и другие области.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев)