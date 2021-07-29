Продолжается визит в Азербайджан делегации Национальной гвардии штата Оклахома (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Визит делегации Национальной гвардии штата Оклахома (США) в Азербайджан продолжается.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с делегацией во главе с командующим Национальной гвардией штата Оклахома генерал-майором Майклом Томпсоном.

На встрече были определены новые векторы двустороннего сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках программы “Партнерство со штатом” между Азербайджаном и США, обсуждены совместные проекты.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимных связей между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

Затем был организован визит делегации в №-скую воинскую часть. Гости осмотрели стенд, посвященный светлой памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Генерал-майор Майкл Томпсон оставил запись в Книге почетных посетителей и гостей.

После брифинга в конференц-зале воинской части делегация ознакомилась с деятельностью подразделений №-ской воинской части, заявленных в Объединение Совместных Сил Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО, и созданными для них социально-бытовыми условиями.

В заключение стороны обменялись подарками, была сделана фотография на память.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)