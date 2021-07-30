Представители Координационного штаба ознакомились с работами на Дороге Победы в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Представители Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, ознакомились с работами, проводимыми на Дороге Победы в Физули, понаблюдали за процессом разминирования, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

Согласно информации, начальник отдела Агентства по разминированию Идрис Исмайлов проинформировал о проведенной работе.

Отметим, что рабочие группы по транспорту, связи и высоким технологиям, по вопросам градостроительства и по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, посетили Физули.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)