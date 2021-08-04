Реформы в армии нацелены на ее дальнейшее усиление - азербайджанский военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Реформы в армии нацелены на ее дальнейшее усиление.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Узеир Джафаров.

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны в азербайджанской армии проводятся новые структурные реформы, способствующие еще более гибкому управлению армией.

"В армии всегда были и будут кадровые ротации. В азербайджанской армии есть молодые, перспективные офицеры. Они учатся, повышают свою квалификацию как в Азербайджане, так и за рубежом. Реформы нацелены на дальнейшее усиление армии", - сказал эксперт.

Он добавил, что говорящие об армии должны иметь представление об этой сфере: "Это специфическая сфера, поэтому о ней могут говорить только те люди, которые в этом детально разбираются. Армия строится на системе, и эта система прекрасно зарекомендовала себя в 44-дневной войне".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)