Председателю правления «АЗЕРТАДЖ» Аслану Асланову исполняется 70 лет

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 70 лет заслуженному деятелю культуры, известному журналисту, председателю правления Государственного информационного агентства Азербайджана «АЗЕРТАДЖ» Аслану Асланову, который имеет большие заслуги в сфере печати нашей страны.

Как передает в среду Trend, Аслан Асланов, посвятивший свыше 40 лет своей жизни азербайджанской журналистике, родился в 1951 году в Джебраильском районе.

В 1975 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). После окончания вуза работал в различных газетах, в том числе в газете «Коммунист».

В 1992 году начал работать корреспондентом в Азербайджанском государственном информационном агентстве. Проработав заместителем главного редактора и главным редактором, в 1997 году по распоряжению Президента Гейдара Алиева был назначен первым заместителем генерального директора агентства, а с октября 2002 года Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева был назначен генеральным директором АЗЕРТАДЖ.

Участвовал в качестве специального корреспондента АЗЕРТАДЖ в подавляющем большинстве визитов Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в зарубежные страны. Аслан Асланов так вспоминает первое мероприятие с участием Общенационального лидера, которое он освещал:

«10 июня 1993 года нас пригласили на собрание к руководителю АЗЕРТАДЖ – я на тот момент был корреспондентом, лишь недавно принятым на работу. Шло бурное обсуждение: стало известно, что Гейдар Алиев, будучи тогда председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики, приехал в Баку и на следующий день проведет встречи в президиуме Академии наук. Было решено, что на встречу пойду я и фотокорреспондент Октай Мамедов.

На следующий день Гейдар Алиев вышел из машины перед зданием знаменитой Исмаилии. В эти дни решалась судьба Азербайджана. Гейдар Алиев провел долгие встречи с послами США и Великобритании, а затем – с членами президиума Академии. После этого Общенациональный лидер направился в посольство Турции, чтобы встретиться там с турецким послом в Азербайджане Алтаном Караманоглу. Прибыв в посольство, Гейдар Алиев уделил нам, журналистам, небольшое время в фойе. Неожиданно он спросил меня: "Ты из какой организации? Вижу, с утра с нами". Узнав, что я сотрудник АЗЕРТАДЖ, он сказал: "Могу увидеть, что ты написал?". Я с волнением протянул свой блокнот. Заголовок первого текста звучал так: "Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев встретился с послами Америки и Великобритании". Прочитав, он улыбнулся: "Думаешь, твои руководители выпустят эту новость?", и в этот момент посол вышел в фойе и пригласил Гейдара Алиева к себе.

С того дня и по 2003 год мне поручали участвовать в большинстве встреч, приемов, заседаний, проводимых Гейдаром Алиевым в республике, а также сопровождать его в качестве представителя Агентства во время зарубежных визитов. Я счастлив, что присутствовал почти на всех встречах этого великого человека с выдающимися государственными деятелями мира, которые иногда длились по два-три часа. Это незабываемо, и за те десять лет я, можно сказать, окончил невероятно авторитетный университет – университет Гейдара Алиева».

После получения АЗЕРТАДЖ статуса юридического лица публичного права по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 15 марта 2018 года Аслан Асланов был назначен председателем Правления агентства. За свою карьеру он председательствовал на многих международных мероприятиях, советах и организациях.

Отметим, что за вклад в развитие азербайджанской журналистики Аслан Асланов удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры», награжден медалью «Терегги», орденами «За службу Отечеству» и «Шохрат», юбилейной медалью «20-летие ТЮРКСОЙ», премиями имени Гасана бека Зардаби, «Золотое перо», Высшей медиа премией, серебряной медалью СНГ, медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики», по распоряжению Президента России орденом «Дружба», а также юбилейными медалями, учрежденными к 100-летию Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Государственной службы безопасности, Государственной пограничной службы и Бакинского государственного университета.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)