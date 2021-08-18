Министр обороны Азербайджана встретился с главой генштаба Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в Международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником генерального штаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)