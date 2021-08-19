Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик

БАКУ /Trend/ - Бывший председатель Комитета сотрудничества ЕС – Азербайджан Саджад Карим рассказал о своем визите в Азербайджан в интервью радио BBC Manchester.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, отметив, что совершил визит в Азербайджан, чтобы увидеть реалии страны своими глазами и посетить освобожденные земли, Саджад Карим подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать позитивным изменениям, происходящим на Южном Кавказе. Британский политик акцентировал внимание, что на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, наблюдаются большие разрушения и экологические проблемы, в том числе загрязнение реки Охчучай токсичными отходами, что оказывает влияние и на глобальные экологические процессы.

Саджад Карим назвал начало интенсивных строительных и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана важным событием для Южного Кавказа. Он подчеркнул, что Азербайджан уверенно идет по пути развития региона, и выразил надежду, что во время своего очередного визита увидит значительные изменения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)