БАКУ /Trend/ - К сожалению, Минская группа (МГ) ОБСЕ за 28 лет упустила многие возможности. Азербайджан в одиночку разрешил армяно-азербайджанский конфликт, который должны были урегулировать США, Россия и Франция, представленные в МГ ОБСЕ. Эта группа, взявшая на себя обязательство по урегулированию конфликта, и представленные в ней сопредседатели за неполные 30 лет так и не смогли или не захотели решить этот вопрос.

Напомню, что резолюции СБ ООН о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель были приняты еще в 1993 году. Главной задачей, которая стояла перед Минской группой ОБСЕ, было обеспечение выполнения этих резолюций, и МГ должна была действовать только в этом направлении. Но мы лишь стали свидетелями ее бездействия.

Отмечу, что из пяти государств в СБ ООН три проголосовали за эти резолюции, и они являются сопредседателями МГ ОБСЕ. То есть они же и приняли эти резолюции, поэтому у них был мандат на создание возможностей для их выполнения. К сожалению, за эти 28 лет МГ ОБСЕ упустила многие возможности.

Принимая новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву, Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что если бы в свое время против Армении были применены санкции и сопредседатели Минской группы ОБСЕ использовали бы пять процентов своего потенциала для того, чтобы убедить или заставить Армению вывести свои оккупационные войска, то войны бы не было. Поэтому ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не сумел или не захотел заставить ее соблюдать международное право.

Комментируя этот вопрос, депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльман Насиров сказал Trend, что существовала единственная организация, взявшая на себя миссию урегулировать уже ставший историей армяно-азербайджанский конфликт, которая называлась МГ ОБСЕ.

«Действительно, сегодня уже и смысла нет произносить название этой группы, потому что за 28 лет она не только не выполнила свою миссию, но и углубила конфликт. Вместо того чтобы быть объективной, нейтральной и беспристрастной, она поддержала оккупанта. В большинстве случаев заявления сопредседателей были далеки от дипломатии. Сегодня в Минской группе ОБСЕ необходимости нет. То, что не сделала эта группа, сделала под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия, которая освободила от оккупации наши территории», - сказал Насиров.

Военный эксперт Адалят Вердиев сказал Trend, что Минская группа ОБСЕ, которая закрывала глаза на оккупацию азербайджанских территорий, на разграбление армянами нашего исторического наследия, природных ресурсов, в последние дни почему-то пытается прилагать усилия для урегулирования же несуществующего конфликта.

«Мы приглашали в Шушу сопредседателей МГ ОБСЕ, чтобы показать им последствия армянского вандализма. К сожалению, они не захотели видеть тот ущерб, который был нанесен территориям Азербайджана в результате из бездействия. Тройка сопредседателей МГ ОБСЕ ни разу не заявила о том, что Армения является агрессором. Сегодня Минская группа ОБСЕ должна говорить не о завершившемся конфликте, а поздравить Азербайджан с его урегулированием», - отметил Вердиев.

(Автор: Альпер Зия. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)