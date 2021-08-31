Что дадут Азербайджану строящиеся в Карабахе аэропорты?

Политика 31 августа 2021 15:03 (UTC+04:00)
Что дадут Азербайджану строящиеся в Карабахе аэропорты?

БАКУ /Trend/ - После исторической победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан запустил процесс стремительного восстановления Карабаха. Среди этих работ одним из приоритетных направлений является строительство аэропортов.

В первую очередь началось строительство Физулинского международного аэропорта, протяженность взлетно-посадочной полосы которого составляет 3 тыс. метров, а ширина – 60 метров. В соответствии с программой пятого сентября здесь будет выполнен первый испытательный полет.

Еще один аэропорт строится в Зангилане. Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта будет иметь протяженность три километра. Воздушная гавань сможет принимать все типы самолетов, в том числе тяжелые грузовые. Аэропорт планируется сдать в эксплуатацию до 2022 года.

Строительство третьего аэропорта ведется в Лачине. Местоположение этого аэропорта уникально – он находится в 30 км от Лачина, в 60 км от Кельбаджара и в 70 км от города Шуша. Отвечающая всем стандартам взлетно-посадочная полоса этого аэропорта составляет три километра. Лачинский международный аэропорт, который строится местной компанией, также сможет принимать все типы самолетов.

Но что эти аэропорты дадут Азербайджану и региону в целом?

Военное значение аэропортов

В плане военного значения следует упомянуть аэропорт, строящийся в Лачине. Важно иметь аэропорт возле Кельбаджара и Лачина, граничащих с Арменией, которая продолжает свои провокации и после заявления от 10 ноября. С учетом возможных провокаций армянской стороны в будущем необходимо восстановить транспортную структуру региона.

Вторая карабахская война ознаменовалась внедрением новых технологий в военное дело. В этой связи особого упоминания заслуживают беспилотные летательные аппараты. Современные войны ведутся с использованием БПЛА и дронов в дополнение к живой силе. К примеру, дальность связи с оператором БПЛА Bayraktar TB-2, который был эффективно применен Азербайджаном в Отечественной войне, составляет 150 км. Наличие аэропортов в Лачине и Зангилане расширяет эффективную дальность действия БПЛА.

Как аэропорты Карабаха повлияют на грузоперевозки?

Строящиеся в Карабахе международные аэропорты важны для грузоперевозок, в частности международных. Учитывая промышленный потенциал наших освобожденных территорий, аэропорты играют важную роль с точки зрения оперативного вывода промышленной продукции на мировой рынок. Это, в свою очередь, приведет к расширению экспортных возможностей региона в целом.

Если учесть, что Зангиланский аэропорт будет связан с Зангезурским коридором, то в этом направлении возникнут колоссальные возможности для перевозки грузов. В первую очередь, будут снижены затраты на грузоперевозки Азербайджана в направлении Нахчывана и устранена лишняя трата времени. Кроме того, не будет необходимости использовать территорию третьей страны.

Наряду с Нахчываном, будут упрощены грузоперевозки и в Турцию. Для сравнения: в прошлом году товарооборот с Турцией превысил четыре миллиарда долларов. Учитывая, что Зангезурский коридор будет интегрирован в транспортный коридор Восток – Запад, эта цифра непременно увеличится.

Преимущества аэропортов для регионального туризма

К Карабаху имеется серьезный интерес как среди общественности страны, так и среди иностранцев. Прекрасная природа, история, архитектура и древность Карабаха привлекают многих. Но, разумеется, в прежде всего необходимо обеспечить безопасность людей, поэтому эти территории должны быть полностью очищены от мин.

Специалисты высоко оценивают туристический потенциал освобожденных земель. Эти аэропорты позволят сполна использовать имеющийся туристический потенциал. Особого упоминания заслуживает Лачинский международный аэропорт, близость которого к обладающей чарующей природной красотой Кельбаджару и культурной столице Азербайджана городу Шуше позволит туристам комфортно путешествовать по этим местам.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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