При организации Фонда Гейдара Алиева в городе Шуша открылись выставки

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева в рамках Дней поэзии Вагифа 30 августа в Центре творчества в городе Шуша открылась выставка "Память. Фотографическая история", в Художественной галерее - выставка "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и Галерее ковроткачества - выставка "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха".

Как передает в понедельник Trend, ценные произведения искусства, представленные на всех трех выставках, не только создали единство вчерашнего и сегодняшнего дня, но и продемонстрировали уникальные особенности творчества азербайджанского народа. Каждая фотография, каждая картина, каждый образец ковра, представленные здесь, это также своего рода послания в будущее. Эти произведения, наряду с тем, что являются жемчужинами искусства, получившими шанс стать частью нашей истории, на примере мастеров, создавших их, также демонстрируют способности, талант азербайджанского народа.