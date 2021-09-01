Масштаб разрушений на освобожденных территориях Азербайджана действительно шокирует – венгерский журналист

БАКУ /Trend/ - Масштаб разрушений на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана действительно шокирует.

Об этом Trend сказал главный редактор отдела международных событий венгерского новостного телеканала HIRtv Габор Тот в ходе визита на освобожденные территории Азербайджана совместно с другими журналистами из нескольких стран.

Габор Тот отметил, что он впервые побывал на освобожденных азербайджанских землях, и контраст между этим местом и Баку огромен.

«Сначала я увидел Баку – красивый, современный и чистый город с современными зданиями. Приехав сюда, мы увидели разрушенные села», – сказал он.

Журналист указал на различный подход Армении и Азербайджана к культурным объектам разных религий.

«Это настоящая трагедия. Я видел, что церкви на этих землях реконструируются, поэтому было очень приятно видеть, что Азербайджан не совершает тех ошибок, что совершили армяне, и вместо того, чтобы разрушать культурные объекты, как поступили армяне с мусульманскими объектами, Азербайджан наоборот их восстанавливает, что действительно приятно. Это совершенно другой подход», – сказал он.

Он отметил, что в Шуше много пустующих домов и что армяне сожгли квартиры, прежде чем покинуть эти земли.

«Я надеюсь, что однажды азербайджанцы, вынужденные покинуть этот город три десятилетия назад, смогут вернуться сюда. Армянский вандализм, без сомнения, налицо. То, что я увидел лично, было для меня действительно шоком», – добавил Тот.