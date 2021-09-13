Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре
БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник посетил мавзолей "Аныткабир", где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского министерства, делегация минобороны Азербайджана возложила венок к могиле турецкого лидера, почтила его память.
Начальник Генштаба азербайджанской армии оставил запись в Книге почетных гостей.
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