Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник посетил мавзолей "Аныткабир", где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского министерства, делегация минобороны Азербайджана возложила венок к могиле турецкого лидера, почтила его память.

Начальник Генштаба азербайджанской армии оставил запись в Книге почетных гостей.