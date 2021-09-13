Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с военным руководством Турции

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба генералом армии Яшаром Гюлером.

Как передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на встречах обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других областях.

Было отмечено, что сотрудничество между армиями двух стран, основанное на отношениях дружбы и братства, успешно развивается.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)