Начинается судебный процесс над бывшим главой ОАО «Азерхалча»

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщает Trend, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. ОАО «Азерхалча» и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана признаны потерпевшими по уголовному делу.

Отметим, что в связи с незаконными действиями Мурадова Видади Айдын оглу Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

В ходе следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов, работая на должности председателя правления ОАО «Азерхалча», с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года вошел в предварительный сговор с другими лицами якобы в целях купли-продажи принадлежащих ОАО нитей для производства ковров и путем составления формальных контрактов перевел на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства в размере 3 миллионов 435 тысяч манатов, обналичив из этих средств 1 миллион 149 тысяч манатов, присвоил их, тем самым, злоупотребив должностными полномочиями, нанес ущерб в особо крупном размере имущественным и другим правам акционерного общества, а также, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, допустил служебный подлог.

Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов с 20 декабря 2017 года по 18 февраля 2019 года, добившись продажи по заниженной цене принадлежащих ОАО «Азерхалча» ковров различного размера ООО «Азер-Илме», учредителем которого является, присвоил имущество стоимостью в 339 427 манатов, тем самым злоупотребив должностными полномочиями, нанес ущерб в особо крупном размере законным интересам ОАО «Азерхалча».

Также возникли обоснованные подозрения в том, что 28 марта 2019 года, несмотря на возможность закупки линии по очистке шерсти, стоимость которой на зарубежном рынке составляла 800 тысяч долларов США (1,36 миллиона манатов по курсу того времени), и тот факт, что эта сделка по купле-продаже была бы более экономически выгодной для возглавляемого Видади Мурадовым ОАО, он, предварительно войдя в сговор с лицами, личность которых устанавливается следствием, в целях хищения принадлежащего ОАО «Азерхалча» имущества путем растраты заключил с одной из компаний, действующих на территории Германии, по более невыгодным для возглавляемого им ОАО условиям договор подряда на сумму 5,314 миллиона евро (10,167 миллиона манатов) и, добившись перевода денежных средств в размере 1,8 миллиона евро (3,444 миллиона манатов) с банковского счета ОАО «Азерхалча» на банковский счет вышеназванной компании, растратил принадлежащие ОАО средства в размере 2,084 миллиона манатов и тем самым злоупотребил своими должностными полномочиями.

Мурадову Видади Айдын оглу 9 января 2021 года было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана и решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана продолжает оперативно-следственные мероприятия в направлении установления лиц, в какой-либо форме причастных к преступлениям, совершенным должностными лицами ОАО «Азерхалча», а также с целью определения и возмещения ущерба, нанесенного ОАО.