Действия Армении – пятно на репутации ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Совсем скоро будет год, как началась 44-х дневная война, но некоторые детали и подробности тех событий все еще остаются в тени.

Вспомним шок, который испытали жители Азербайджана, когда Армения со своей территории несколько раз нанесла ракетные удары по жилым кварталам Гянджи, Барды, по Мингячевирской ГЭС и другим невоенным объектам на территории Азербайджана.

В тот момент многие задавались вопросом: как же так, Армения со своей территории будет безнаказанно бомбить наши города, пользуясь тем, что у нее за спиной военный блок ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) во главе с Россией, а мы ничего с этим поделать не можем?

Но все быстро встало на свои места. По приказу Верховного главнокомандующего азербайджанские ВС нанесли превентивные удары по приграничной территории Армении, уничтожив несколько оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами, вновь нацеленными на города и инфраструктуру Азербайджана, после чего в Армении поняли, что не нужно искушать судьбу, и вопрос был закрыт.

Армения обвинила ОДКБ в бездействии, считая, что Организация должна была выступить на ее стороне вплоть до использования военной силы против Азербайджана.

В самом деле, были ли у ОДКБ основания для какой-либо реакции на те события? Чтобы прояснить этот вопрос, потребовалось экспертное мнение, и, как оказалось, такие основания были, но не в интерпретации Армении.

Но прежде еще раз напомним, что Армения наносила ракетные удары со своей территории по суверенной территории другого государства, что юридически квалифицируется как акт прямой агрессии.

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намик Алиев дал, пожалуй, исчерпывающий ответ на этот вопрос:

«Если государство-член ОДКБ совершило акт агрессии, и к нему были применены ответные меры, то остальные члены Организации юридически не имеют права вмешиваться.

Ответ на этот вопрос ясно обозначен в преамбуле Устава, где прописано, что государства-участники Договора о коллективной безопасности действуют в строгом соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, решениями Совета Безопасности ООН, руководствуясь общепризнанными принципами международного права. То есть, они априори не могут встать на сторону агрессора, поскольку это будет противоречить Уставу Организации», подчеркнул Намик Алиев.

И далее: «ОДКБ – это организация, целями которой является обеспечение коллективной безопасности стран-участниц и защита от внешней агрессии. Она начинает действовать, когда совершена агрессия в отношении одного из государств-членов, а поскольку ответ агрессору не является агрессией, то оказывать ему поддержку они не могут».

Однако, делает оговорку эксперт, на практике никто не может дать стопроцентную гарантию невмешательства ОДКБ в подобные конфликтные ситуации, и многое зависит от того, как участники Договора будут их трактовать.

На вопрос, могли ли в тот момент участники Договора осадить Армению, он ответил: «Они могли и должны были обозначить свою позицию, заявив, что действия Армении не соответствуют целям и задачам Договора, в котором недопустима какая-либо форма агрессии в отношении других государств.

Ответные действия Азербайджана не могли считаться агрессией, а являлись актом самообороны, даже если бы Азербайджан перешел границы государства-агрессора, для того чтобы его урезонить».

Своим мнением о ОДКБ и текущих событиях также поделилась Татьяна Полоскова – один из неангажированных российских политологов, доктор политических наук, государственный советник РФ Первого класса.

Она напомнила, что недавно на саммите ОДКБ в Душанбе президент Кыргызстана Садыр Жапаров, имея в виду недавний пограничный конфликт с Таджикистаном, предложил составить план действий на случай конфликта между странами-членами Организации.



Это, по ее словам, говорит о том, что внутри организации существуют проблемы, и это заявление Киргизии о том, что в принципе возможен конфликт внутри ОДКБ, ставит вопрос о жизнеспособности этого военно-политического блока.

Полоскова считает, что если между Киргизией и Таджикистаном начнется конфликт, то никакие договоры, заключенные в рамках ОДКБ, не помогут.

«Теперь насчет агрессии. По всем международным законам она не поощряется в принципе. Это деяние, которое совершается вопреки всем нормам и правилам. Армения совершила военные преступления, грубо попрала нормы международного гуманитарного права. По идее, за свои действия Армения должна быть признана международным сообществом страной-агрессором, но мы этого пока не наблюдаем», отмечает Полоскова.

По ее словам, если Армения в будущем совершит подобные действия, то все будет зависеть от политической воли стран-членов ОДКБ. Они не обязаны ей помогать. Ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Таджикистан (от себя добавил бы – ни Беларусь) точно не пойдут воевать за Армению, даже в формате договорных отношений ОДКБ.

«Что касается России, то сейчас у нас сложная внутриполитическая ситуация, поэтому вмешиваться в армянскую тему никто не будет. Поставки оружия? Они идут, но это же бизнес, это оружие поставляется Армении, а та потом продает его куда-нибудь в Африку, и всем хорошо», подытоживает российский политолог.

Таким образом, своей открытой агрессией в отношении Азербайджана во время 44-х дневной войны Армения грубо нарушила основополагающие положения Устава ОДКБ и Договора о коллективной безопасности, где сказано, что государства-участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы в межгосударственных отношениях, и обязуются разрешать все разногласия с другими государствами мирными средствами.

Государства-члены ОДКБ не осудили Армению открыто, но дали понять, что не собираются становиться соучастниками ее военных преступлений.

Думаю, всем странам-участницам, включая Россию, уже давно стали понятны мотивы вступления Армении в эту организацию, в которой она все эти годы видела лишь инструмент для утоления своих агрессивных амбиций и сохранения наворованного.

Не пора ли военно-политическому блоку, под созданием которого стоят подписи Путина, Назарбаева, Лукашенко, Рахмона, дать правовую оценку действиям одного из своих токсичных партнеров, в очередной раз (вспомним историю с генералом Хачатуровым) поставившего под удар репутацию ОДКБ? Устав организации позволяет это сделать.

Азер Ахмедбейли