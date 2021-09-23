На реконструкцию автодорог в Сураханском районе Баку выделено 6 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Говсан Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется шесть миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.