С территории Мемориального комплекса Отечественной войны в небо было запущено 3 тыс. небесных фонариков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время акции "Наши шехиды – наша гордость" Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, фундамент которых был заложен сегодня, лучи специальных прожекторов, направленных в небо, символизировали триумфальную арку.

Как передает Trend, волонтеры ОО "Региональное развитие" в ходе акции запустили в небо до 3000 небесных фонариков.

Напомним, что 27 сентября, в День памяти, в городе Баку было организовано шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и наших соотечественниках, пропавших без вести. Во время шествия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы на проспекте 8 Ноября.

Напомним, что распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в городе Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы для демонстрации беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, одержанной им исторической Победы и увековечения светлой памяти наших шехидов.

За минувший период был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. Согласно проекту, на территории комплекса в целях увековечения исторической Победы в Отечественной войне, памяти наших солдат и офицеров, героически сражавшихся за освобождение наших земель, всех наших шехидов, предусматривается создать музей. В Музейном комплексе будет запечатлено имя каждого из шехидов Отечественной войны, собранные здесь экспонаты будут еще раз демонстрировать отвагу солдат и офицеров, воевавших за освобождение наших территорий, и решимость азербайджанского народа. Отмечается, что вокруг комплекса будет разбит парк.