Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агдаме с участием Фонда возрождения Карабаха, специального представительства Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района и членов Азербайджано-американской торговой палаты прошла встреча на тему «Потенциал экономического развития Агдамского района».

Как сообщили во вторник Trend в Фонде, участники мероприятия сначала посетили в Агдаме комплексы «Имарат» и Шахбулаг, руины Музея хлеба, Государственного драматического театра, мечети Джума и Гияслы. Ханенде исполнили перед зданием Государственного драматического театра азербайджанскую национальную музыку.

Приветствуя гостей, специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов проинформировал их об общем и генеральном планах Агдамского района, а также об экономическом потенциале региона.