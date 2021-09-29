Азербайджан гордо отметил годовщину начала Отечественной войны, в Армении же царит растерянность и отчаяние

Политика 29 сентября 2021 16:51 (UTC+04:00)
Азербайджан гордо отметил годовщину начала Отечественной войны, в Армении же царит растерянность и отчаяние

БАКУ /Trend/ - Прошел год с начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана. Армянское общество, долгие годы жившее в грезах, до сих пор не оправилось от психологических последствий горького поражения в этой войне. Азербайджанский народ 27 сентября с большим уважением почтил память своих сынов, героически погибших на войне. Эта знаменательная дата, которую можно назвать началом заключительного этапа на пути к долгожданной победе, и в будущем будет ежегодно отмечаться как День памяти.

В Армении первая годовщина войны – это день траура в условиях депрессии, растерянности и отчаяния. Репортаж ВВС под заголовком «Что думают в Ереване о первой годовщине Второй Карабахской войны?» оголяет всю истину.

В своих интервью армяне говорят, что поражение для них было очень болезненным. Житель Армении отмечает: «Мы не жили в этом году, это позор для нашего народа».

Очередной опрашиваемый житель страны говорит, что этот год был очень трудным: «Я бы сказал, что эту боль не излечит даже время. Сейчас наш город пуст, масштабы наших потерь были огромными, что бы мы ни делали, прежней радости уже нет. И до этого были трехдневная и четырехдневная войны, но в этот раз все было по-другому».

Из слов людей становится ясно, что армянское общество еще долгие годы не сможет оправиться от психологических последствий поражения.

Комментируя в среду Trend ситуацию в Армении, политолог Шабнам Гасанова сказала, что поражение с каждым днем все больше усугубляет психологическую и моральную деградацию в обществе этой страны.

«Простые люди уже открыто высказывают эту истину. Они отмечают, что переживают поражение крайне тяжело. Армяне считают, что это даже тяжелее, чем сама 44-дневная война. Они вынуждены признать, что Азербайджан сделал все, о чем заявлял», – сказала Гасанова.

По ее словам, если азербайджанский народ с гордостью отмечает первую годовщину начала Отечественной войны, бережно храня память о своих шехидах, то в Армении наблюдается совершенно иная ситуация.

«Прежде всего следует подчеркнуть, что обстоятельства, которые привели к такому неизбежному концу, были созданы самой Арменией. Народ Азербайджана, сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева, продолжал усердно трудиться для освобождения своих земель от оккупации. На протяжении около 30 лет Армения продолжала оккупацию, совершала провокации, не отказывалась от агрессивной политики. Теперь она столкнулась с горькими последствиями своих действий.

День памяти – священная для нас дата, которая характеризуется еще большей сплоченностью народа. А в Армении первая годовщина начала войны отмечается как траур, проходящий в условиях депрессии, замешательства и безнадежности», – добавила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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