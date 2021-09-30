В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО)

Политика 30 сентября 2021 13:17 (UTC+04:00)
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 30 сентября проходит совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулганека.

Как передает Trend, чешский министр в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Ранее Якуба Кулганека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в формате один на один и в расширенном составе.

В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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