В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии - прямая трансляция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 30 сентября проходит совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулганека.

Как передает Trend, чешский министр в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Ранее Якуба Кулганека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в формате один на один и в расширенном составе.