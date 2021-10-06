Про "сионистское присутствие", имперский шовинизм и лаконичный ответ Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Всю последнюю неделю гнев Ирана и уже открытые угрозы в адрес Азербайджана шли по нарастающей, и достигли пика после комментариев духовного лидера Исламской республики, аятоллы Хаменеи:

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что скоро за это его ждет пощечина». Учитывая контекст выступления, «тот» – это Азербайджан, а «другой», надо полагать, Израиль.

Что это – копившееся уже год раздражение на победу Азербайджана, в возможность которой в Иране заранее не верили? Имперские фантомы двухвековой давности из-за жестких ответных шагов Азербайджана (ограничения для иранских фур)? Еще большее сближение Азербайджана с Турцией? Тектонические изменения в геополитическом ландшафте региона?

Наверное, всего понемногу.

Но красной нитью в выступлениях официальных представителей иранского руководства проходит тема «присутствия сионистского режима вблизи границ с Ираном». Когда министр иностранных дел Ирана говорит, что Израиль установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана, что он имеет в виду? Есть ли у него основания говорить такое?

«Вслед за освобождением Карабаха произошли прискорбные события... Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и…установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана», заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян по сообщению агентства ИРНА.

Может, в Иране испугались строительства израильской компанией буйволиной фермы в Зангиланском районе Азербайджана, и вместо программного обеспечения, которое будет анализировать данные о здоровье, кормлении и надою буйволов, Ирану мерещится израильская радиоэлектронная аппаратура по считыванию кодов запуска иранских баллистических ракет?

Кое-кто в Иране так и не понял что Азербайджан, равно как и их собственная страна, действует, и будет действовать в рамках обеспечения собственных национальных интересов. Отличие же политики Азербайджана состоит в том, чтобы не затрагивать при этом интересы других государств, включая Исламскую республику. Президент Азербайджана уже не раз доказывал это.

Азербайджан также никогда не позволял себе затрагивать чувствительные для Ирана темы, хотя все понимают, что они имеют место быть.

Как азербайджанскому обществу понимать эти нападки? В Азербайджане всегда считали Исламскую республику дружественной страной, и такой демарш Ирана работает только на снижение его авторитета в Азербайджане.

Как видится происходящее из Израиля?

Один из ведущих представителей израильского экспертного сообщества, хорошо знакомый азербайджанской аудитории специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель прокомментировал текущие события:

– Это пустые и беспочвенные обвинения, потому что никакого израильского [военного] присутствия в Азербайджане нет. Единственное, что есть – это здание нашего посольства в Баку, где работает несколько десятков дипломатов.

Ирану мерещится израильское присутствие даже там, где его нет. Они просто сорвали с себя маску. Они помогали армянскому сепаратистскому режиму, посылая грузовики с горючим в Карабах, и их поймали за руку. Они помогали Армении во время войны, а сейчас обвиняют Азербайджан в том, чего нет. Это лживые обвинения.

– В Иране по-прежнему думают, что имеют дело с провинцией Персидской империи? Они по-прежнему уверены, что могут диктовать Азербайджану? К чему такой апломб?

– Иран это в прошлом Персидская империя, у которой большая история. Мания величия и великодержавный шовинизм часто пробиваются наружу и мешают Ирану объективно оценить реальность.

К сожалению, миллионы этнических азербайджанцев в Иране подвергаются дискриминации, и как, видимо, полагают в Тегеране, точно также они могут обращаться с Азербайджаном – независимой и современной страной. Это их большая ошибка. Это говорит о слабости Ирана и о его неуравновешенности как субъекта международных отношений.

– Некоторые иранские СМИ пытаются создать видимость того, что Россия также недовольна складывающейся в регионе ситуацией, и ей якобы придется вместе с Ираном оказать давление на Азербайджан. Почему они приплетают сюда Россию, в то время когда Россия сама еще не успела высказаться на эту тему?

– Им нужно показать, что они не одиноки в своем видении мира и, в частности, данной ситуации. На самом деле их политика раздражает всех, и даже таких традиционных партнеров, как Китай и Россия.

Эти страны могут позволить себе идти, к примеру, против Запада, против Америки, но одновременно их политика прагматична. Они знают, где очерчены красные линии и стараются их не переходить. А Иран этого не понимает, он ведет себя на международной арене как подросток, который не понимает, где надо остановиться, не понимает, что его риторика оскорбительна. Еще раз скажу: это не сила, это слабость Ирана.

– Смягчилась ли израильская позиция по отношению к Ирану после прихода нового премьера Беннета? Сохраняется ли план «Б», когда независимо от чьей-либо воли (США) Израиль решит нанести удар по ядерным объектам Ирана?

– Я вам скажу очень просто. Неважно кто в Израиле находится у власти – Беннет, или Нетаньяху, или кто-то другой. Иран – это страна, отрицающая Холокост, проводящая ежегодно конкурсы карикатур на тему Холокоста, это страна, пишущая во время военных парадов на своих ракетах «Смерть Израилю».

Иран – это страна, которая говорит, что их первая ядерная бомба будет сброшена на Израиль. Иран – это страна, где в центре ее столицы установлены часы с обратным отсчетом, показывающие, сколько Израилю осталось жить.

Иран совершил ужасные теракты в отношении еврейского народа, например, в 1994 году в Буэнос-Айресе, когда КСИР (Корпус стражей исламской революции) подорвал здание еврейской общины, в результате чего погибло около 90 человек – евреев, не граждан Израиля. Это информация не наша, а Аргентины. Мы это не забыли.

Как вы думаете, мы пойдем на то, чтобы иранский режим обладал ядерной бомбой?



– Вы будете ждать отмашки от США?

– Давайте я вам напомню. В 1980 году президент Рейган запретил Израилю атаковать иракский ядерный реактор. Израиль в одностороннем порядке разбомбил ядерный реактор Саддама Хусейна и не дал ему создать атомную бомбу. В 2006 году США также были против нашего удара по сирийскому ядерному реактору, который строил Башар Асад. Его строили северокорейцы. Мы его разбомбили, и никто даже не понял, кто прилетел и откуда.

«Иранская ПВО отсталая, иранские военные самолеты куплены еще во времена шаха в 1979 году. Мы знаем, что и где в Иране находится, и для этого нам не нужно быть в Азербайджане. У нас полно агентов внутри Ирана, Иран окружен со всех сторон. У нас есть оружие, которое…мир еще не знает о нем. Никто не узнает даже, что произошло, когда все это вдруг исчезнет, и никакая страна нам не запретит это сделать, если мы примем такое решение», – сказал в заключение израильский эксперт.

Многие в регионе, и не только, сейчас задаются вопросом, чем закончится эта напряженность, как все сложится дальше, дрогнет ли Азербайджан.

А ответ…вот он, на вчерашнем фото, самый лаконичный, и, в то же время, исчерпывающий – Президент Азербайджана рядом с израильским боевым дроном Harop.

Автор: Азер Ахмедбейли