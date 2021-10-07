Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава нашего государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.