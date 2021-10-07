Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину
БАКУ /Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава нашего государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, крепкого здоровья.
Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.
Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей.
В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.
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